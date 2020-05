Coronavirus, le mascherine sono utili solo se non muovi la testa

I vantaggi delle mascherine per il viso sono stati ampiamente discussi in mezzo alla pandemia di coronavirus, con consigli su come indossarle che variano in modo massiccio in tutto il mondo.

Ora, un nuovo studio afferma che indossare mascherine per il viso riduce la diffusione del coronavirus, ma solo se non muovi la testa.

I ricercatori dell’Università di Edimburgo hanno testato l’efficacia di sette diversi tipi di maschere per il viso, tra cui versioni fatte in casa e maschere per uso medico.

L’analisi ha rivelato che indossare una copertura per il viso può ridurre la distanza in avanti di un respiro di oltre il 90%.

Mascherine coronavirus, ecco quanto sono efficaci mentre sei in movimento

La dottoressa Felicity Mehendale, chirurga presso il Center for Global Health presso l’Usher Institute dell’Università di Edimburgo, ha dichiarato: “È stato rassicurante vedere la maschera fatta a mano funzionare esattamente come la maschera chirurgica per fermare il respiro di chi lo indossa. Questo suggerisce che alcune maschere fatte a mano possono aiutare a impedire a chi le indossa di infettare il pubblico.”

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che alcune mascherine erano meno efficaci quando la testa veniva girata di lato, con getti d’aria in grado di sfuggire. In particolare, si è scoperto che la respirazione pesante e la tosse generano intensi getti all’indietro.

I risultati indicano che, a meno che la tua mascherina non abbia un sigillo stretto con il tuo viso, potrebbe consentire a qualsiasi particella carica di virus di fuggire.

Il dottor Ignazio Maria Viola, della School of Engineering dell’Università di Edimburgo, che ha coordinato il progetto, ha dichiarato: “Sono stato generalmente colpito dall’efficacia di tutti i rivestimenti per il viso che abbiamo testato. Tuttavia, abbiamo scoperto che alcuni consentono l’emergere di getti verso il basso o all’indietro di cui le persone non sono a conoscenza e che potrebbero rappresentare un grave pericolo per gli altri.”