Coronavirus, morti in Italia oggi, numero contagiati e guariti: ultime notizie

Ultime notizie sul Coronavirus in Italia

Il Coronavirus in Italia continua a fare vittime. Ecco i dati aggiornati dell’emergenza Covid-19 in Italia, ad oggi i morti in totale sono 2158 mentre 2749 sono le persone guarite. A diffondere i dati aggiornati il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nel bollettino giornaliero che come di consueto alle ore 18 tiene la conferenza stampa trasmessa live sui social network tramite i canali ufficiali della Protezione Civile. I malati Covid-19 sono 23.073 mentre i contagiati (comprese le vittime e i guariti) sono 27.980. I pazienti ricoverati ricoverati in terapia intensiva sono 1.851.