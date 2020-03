Coronavirus partite Iva, ministro Gualtieri: ecco quando presentare la domanda per i 600 euro e come fare

Nell’ambito dei provvedimenti per frenare la crisi, anche economica, dovuta al Coronavirus, spazio anche alle indicazioni per le partite Iva e per la domanda per i 600 euro da presentare. Ne ha parlato il ministro Gualtieri.

Il quale ha fornito nelle scorse ore delle importanti precisazioni su come fare, quando presentare la domanda e la modalità per farlo. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Coronavirus partite Iva: quanto presentare la domanda per i 600 euro e la causale da indicare

“La domanda per i 600 euro va presentata presto”: parola del ministro del Tesoro, Gualtieri, che ha indicato anche come procedere nel dettaglio della richiesta di indennizzo per le partite Iva legato alla crisi da Coronavirus.

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri ha parlato in videoconferenza nel corso dei colloqui per le commissioni Bilancio di Camera e Senato sul decreto legge Cura Italia. “Bisogna presentare la richiesta all’Inps entro pochissimi giorni con la causale ‘Covid-19’. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale pagherà con i 600 euro di rimborso entro i 30 giorni successivi. Tale indennizzo è riservato a tutti i lavoratori autonomi. Dalla prossima settimana l’Inps metterà a disposizione il modulo per inoltrare richiesta online. Su prestiti e mutui alle imprese la moratoria è obbligatoria ed attivabile sin da subito. Basta una semplice mail in Pec da inviare alla banca. E non ci saranno provvedimenti con multe o sanzioni per soggetti danneggiati dal Coronavirus e che, per questo motivo, hanno pagato in ritardo rispetto al rinvio delle scadenze fiscali dal 16 al 20 marzo”.

Gualtieri ha poi aggiunto: “Rispetto ai 7,8 miliardi di entrate messe in preventivo dal Ministero, il calo di incassi è soltanto di 2,5 mld”.

Si ricorda che nel decreto Cura Italia il Governo ha inserito 25 miliardi per sostenere imprese, lavoratori e famiglie.