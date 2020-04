Coronavirus, Rai, via a task force contro le fake news: Antonio di Bella guida la struttura

La Rai in difesa della verità e in contrasto all’avanzata delle fake news. Nasce nell’azienda di viale Mazzini una sorta di task force, una nuova struttura che vuole frenare il dilagare delle fake news. A guidarla sarà Antonio Di Bella.

Ma di cosa si tratta esattamente, e come funzionerà? Ecco tutte le indicazioni.

Coronavirus, Rai, contro le fake news: nuova struttura con Antonio Di Bella

Contrastare le fake news, in piena emergenza Coronavirus, è tra gli obiettivi primari della informazione, e la Rai decide di dar vita ad una nuova struttura che combatte la diffusione delle notizie false.

A occuparsene direttamente sarà il direttore di Rai News, Antonio Di Bella: la struttura avrà una vera applicazione televisiva. A parlarne è stato l’AD Fabrizio Salini intervenendo ad UnoMattina.

aggiornamento ore 7,30

“Partirà oggi un osservatorio permanente in grado di raccontare a tutti cosa è una fake news e in grado di sminarla. Oggi le fake news sono un veleno che rischia di minare l’informazione corretta e di minare la coesione sociale. Mettiamo in campo un ulteriore strumento in grado di unire il Paese e di dare dei segnali positivi“, ha detto Salini.

Come detto, se ne occuperà Di Bella, sostenuto da Gerardo D’Amico, che già guida l’informazione scientifica di Rai News 24.

aggiornamento ore 10.00

“Abbiamo sentito l’esigenza di comporre un comitato scientifico di virologi, medici e uomini di scienza che permetta di valutare volta per volta le molte informazioni che arrivano in maniera tumultuosa sulle nostre scrivanie relativamente al coronavirus. Ho già contattato tutti gli operatori di rete e testata per fare sì che questo gruppo di lavoro sia sempre a disposizione e lavori in sinergia con tutti i colleghi che fanno informazione scientifica su reti e testate“, ha continuato Di Bella parlando con l’Ansa.

La settimana prossima su Rai3, in particolare ci sarà una puntata a settimana di Tutta Salute proprio alle fake news in materia scientifica, in ambito Coronavirus. Sono previste, poi, tante altre iniziative.

aggiornamento ore 13.21