Coronavirus Roma, alla stazione metro San Giovanni primo test Atac per la fase 2: file e disagi

Primo test sulla metropolitana di Roma in vista della fase 2. Atac questa mattina per circa tre ore ha sperimentato nella stazione di San Giovanni, nodo di scambio delle linee A e C, i parametri di sicurezza e il controllo dei flussi sulla metro capitolina.

Il personale ha fatto entrare a scaglioni gli utenti che attendevano in fila sul marciapiede. Una volta in banchina, i passeggeri hanno dovuto posizionarsi su dei cerchi blu distanziati, paralleli alla parete, in attesa dell’arrivo della metro.

Saliti sul vagone, la disposizione è stata di circa due passeggeri per ogni fila di sedute. In molti hanno lamentato l’obbligatorietà di indossare la mascherina per poter accedere alla metro: prescrizione non prevista fino a ieri. Disagi anche per il collegamento tra le due linee. Per passare dalla A alla C e viceversa i passeggeri sono stati fatti uscire e rientrare dalla stazione.