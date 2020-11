Coronavirus, ultime notizie a Roma e nel Lazio. D’Amato: “Settimane difficili, 6000 posti letto per pazienti Covid”

Con il dpcm del governo in arrivo per contrastare l’emergenza coronavirus, nelle ultime 24 ore nel Lazio scendono, seppur di poco, il rapporto tra positivi e tamponi (9%) e il numero di nuovi casi, di nuovo sotto i duemila per il secondo giorno consecutivo. Anche nella Capitale la situazione va leggermente meglio con i casi, 963, per due giorni di fila sotto a quota mille

“Dobbiamo prepararci a settimane difficili, siamo pronti per la battaglia di Roma”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, cauto nelle valutazioni finché non vedrà un’inversione di tendenza nella curva epidemiologica. D’Amato ha inoltre annunciato un nuovo provvedimento regionale che porterà “a circa 6000 i posti letto dedicati ai pazienti Covid-19”.

Molto duro invece il sindacato dei medici nei confronti di Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. “Ospedali pubblici al collasso – scrive il sindacato in una lettera – la risposta al Covid della regione è un disastro organizzativo e assistenziale”.