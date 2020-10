Cortesie per gli ospiti oggi 29 Ottobre 2020: orario, canale, sfide di oggi

Cortesie per gli ospiti oggi 29 Ottobre 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 29 ottobre 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 29 ottobre di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 29 ottobre 2020

Ecco le puntate previste per la giornata di oggi:

13:20 Cortesie per gli ospiti

Simona e Fernanda vs. Manuela e Guglielmina

Simona e Fernanda propongono un menù all’insegna della tradizione napoletana. Manuela e Guglielmina rispondono con una serata a tema moda e design.

14:20 Cortesie per gli ospiti

Ep.23

Maurizio, mental coach, e il suo amico Enrico, fisioterapista, decidono di portare in tavola un menù dai sapori afrodisiaci. Beatrice e Giulia accettano la sfida e rispondono con i sapori della Toscana.

18:25 Cortesie per gli ospiti

Erica e Giuseppe vs. Maria e Giorgia

Erica e Giuseppe porteranno in tavola la loro competitività. Maria e Giorgia si ispirano ai ricordi d’infanzia a base di sapori e ricette pugliesi.

19:25 Cortesie per gli ospiti

Ep.12

I monzesi Valentino e Martina hanno deciso chiamare spiritosamente il loro menù “mare monzese”. Le loro sfidanti saranno Veruska e Valentina, che accoglieranno gli ospiti con un menù a “stelle e strisce”.

20:20 Cortesie per gli ospiti

Giorgia e Romilda vs. Chiara e Beatrice

Giorgia e Romilda per la loro serata si ispirano ai sapori della campagna. Le loro avversarie, Chiara e Beatrice, puntano sulla fusion Milano-Emilia.