Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 26 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 26 Agosto 2020: il programma televisivo di Real Time, torna in tv con puntate tutte da vivere di ‘gusto’. Cortesie per gli ospiti anche oggi tiene banco tra i fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 26 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa giocare concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non solo: si deve valutare l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa ci sarà da vedere nelle puntate odierne del 26 agosto di Cortesie per gli ospiti?

aggiornamento ore 00.06

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 26 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 26 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

11:30 Cortesie per gli ospiti

Ep.26

Nella prima puntata di oggi Marco e Beppe, toscani doc, portano a tavola un menù dai sapori caratteristici ed intensi. A sfidarli Laura e Silvia, coppia di amiche che per vincere si ispirerà alla natura.

12:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.27

All’ora di pranzo vediamo Cristina e Janette e il loro menù dai sapori classici e decisi. Per avere la meglio sui loro avversari, Franco e Barbara replicano con le loroo radici ciociare.

13:30 Cortesie per gli ospiti – Ep.28

A cavallo della canonica ora del pranzo, Marianna e Antonella, cugine, portano a tavola un menù giovane ed ecosostenibile. A sfidare le sorelle Valeria e Benedetta che faranno prevalere i gusti e sapori dei loro viaggi d’infanzia.

aggiornamento ore 11.01

18:20 Cortesie per gli ospiti – Clarissa e Morena vs. Pierfilippo e Paola

In pomeridiana si torna in onda con Clarissa e Morena, con un menù dedicato alla Calabria, contro Pierfilippo e Paola ‘pugliesi doc’.

19:15 Cortesie per gli ospiti – Enrica e Francesca vs. Federico e Claudia

In pieno prime time ecco Enrica e Francesca organizzano una serata incentrata sulle loro passioni. Federico e Claudia faranno incontrare la danza acrobatica con il cibo.

20:10 Cortesie per gli ospiti – Ep.34

Ecco l’ultimo appuntamento odierno: Laura e Giuseppe si metteranno in gioco con un menù Sicilia coast-to-coast. Antonella ed Enza, cognate, proveranno ad avere la meglio sui loro avversari presentando un menù dai sapori casarecci e familiari.

aggiornamento ore 17,40