Cortesie per gli ospiti puntate di oggi 9 Agosto su Real Time: orari, canale, repliche

Cortesie per gli ospiti oggi 9 Agosto 2020: anche di domenica, il format televisivo divenuto un appuntamento fisso tra i rituali di Real Time, torna in onda. Cortesie per gli ospiti anche oggi dunque tiene compagnia ai fan su Real Time, canale 31: ma a che ora andrà in onda e quante sono le puntate? Cosa si vedrà nelle puntate di Cortesie per gli ospiti di oggi 9 agosto 2020?

Cortesie per gli ospiti tutti i giorni, su Real Time, fa ‘scontrare’ concorrenti sugli aspetti come la presentazione dei piatti, l’accoglienza in sala e la qualità dei piatti. Sono messe in gioco le arti culinarie, e non soltanto: si giudica anche l’arredo, la tavola, la compagnia agli ospiti e le portate. Che cosa vedremo nelle puntate odierne del 9 agosto di Cortesie per gli ospiti?

Cortesie per gli ospiti 2020: puntate di oggi 9 Agosto 2020

Ecco tutte le news sulle puntate di Cortesie degli ospiti in onda oggi 9 Agosto 2020 su Real Time, canale 31 digitale terrestre.

10:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.8

Guia e Shaily si lanciano in un menù ispirato all’arte cinematografica mentre Ilaria e Giulia, puntano su un menù coloratissimo. Quale coppia di amiche vincerà?

11:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.9

Gabrielle e Giulia se la devono vedere con un vero e proprio stile di vita, il fruttarianesimo. Le loro avversarie Tatiana e Rosalia, invece, sono onnivore e sono amiche tanto diverse quanto unite.

12:50 Cortesie per gli ospiti – Ep.10

Ultimo appuntamento domenicale: Alessandra e Irma lanciano un menù ispirato ai colori dell’aurora boreale. Francesco e Francesca offriranno agli ospiti un “balloon party“. Una sfida all’insegna del colore.