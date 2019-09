Cosa c’è stasera in TV 19 Settembre 2019: ecco il palinsesto di oggi dei canali TV

Che cosa c’è oggi in TV? Cosa potremmo gustarci oggi, 19 Settembre 2019, comodamente sui nostri divani?

Cosa c’è oggi in TV 19 Settembre 2019: guida su cosa trasmettono oggi i canali in chiaro e non solo

Su Rai Uno, alle 21.25 il nuovo episodio della fiction Un Passo dal Cielo 5, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati e Rocio Muñoz Morales.

Su RaiDue, è in programma per le 21.20 il film Ella & John – The Leisure Seeker, per la regia di Paolo Virzì.

Sempre sulla Rai, in onda dalle 21.20 su RaiTre andrà in onda Money Monster – L’altra faccia del denaro, con Geroge Clooney e Julia Roberts

Su Canale 5 la prima puntata degli Eurogames, la nuova versione di Giochi Senza Frontiere, con Ilary Blasi ed Alvin.

Su Rete 4, invece, andrà in onda il talk di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio.

Su Italia Uno, in onda dalle 21.20, il film di Quentin Tarantino Bastardi senza gloria.

Su La7 andrà in onda la prima puntata di Piazzapulita, il talk politico di Corrado Formigli, che ha come ospite la capitana Carola Rackete.

TV8 trasmetterà la gara diEuropa League tra Roma e Istanbul Basaksehir

Su Nove, invece, alle 21.25 il nuovo programma di Peter Gomez Enjoy.