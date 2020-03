Cosa si canta oggi alle 18: il flash mob del 31 marzo

Passano i giorni, il coronavirus ancora dilaga anche se inizia ad allentare la pressione, e nonostante tutto la gente ha sempre più bisogno di sentirsi unita. Quasi un mese di quarantena, con ogni probabilità il periodo verrà prolungato, per ora fino a Pasqua. Le mura di casa sono diventate l’unico posto vivibile.

Per sentirsi in contatto con gli altri però c’è un modo che nelle ultime settimane è stato molto gettonato: i flash mob. Vere e proprie esibizioni canore condivise con tutti, tramite la stessa canzone. Si esce sui balconi, ci si affaccia dalla finestra, sempre con l’intento di accorciare le distanze con il resto del paese. Oggi martedì 31 marzo si canta ‘Il mio canto libero’.

Battisti sui balconi

I flash mob sono stati un’iniziativa spontanea nata sui balconi, divampata in rete e diventata ormai appuntamento fisso, con tanto di calendario. Non è un caso che la domanda ‘cosa si canta oggi?’ sia tra le più gettonate. In questo caso la protagonista del flash mob è la canzone Il mio canto libero di Lucio Battisti.

Il mio canto libero, testo della canzone

Un vero inno alla libertà reso celebre da uno dei rappresentati più apprezzati della storia della musica italiana. Un brano senza tempo che in molti conosceranno. Per chi non ricordasse il testo completo lo proponiamo in maniera integrale di seguito:

In un mondo che

Non ci vuole più

Il mio canto libero sei tu

E l’immensità

Si apre intorno a noi

Al di là del limite

Degli occhi tuoi

Nasce il sentimento

Nasce in mezzo al pianto

E s’innalza altissimo e va

E vola sulle accuse della gente

A tutti i suoi retaggi indifferente

Sorretto da un anelito d’amore

Di vero amore

In un mondo che (pietre un giorno case)

Prigioniero è (ricoperte dalle rose selvatiche)

Respiriamo liberi, io e te (rivivono ci chiamano)

E la verità (boschi abbandonati)

Si offre nuda a noi (perciò sopravvissuti vergini)

E limpida è l’immagine (si aprono)

Ormai (ci abbracciano)

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime

In noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te

Dolce compagna che

Non sai domandare ma sai

Che ovunque andrai

Al fianco tuo mi avrai

Se tu lo vuoi

Pietre un giorno case

Ricoperte dalle rose selvatiche

Rivivono

Ci chiamano

Boschi abbandonati

E perciò sopravvissuti vergini

Si aprono

Ci abbracciano

In un mondo che

Prigioniero è

Respiriamo liberi

Io e te

E la verità

Si offre nuda a noi

E limpida è l’immagine

Ormai

Nuove sensazioni

Giovani emozioni

Si esprimono purissime

In noi

La veste dei fantasmi del passato

Cadendo lascia il quadro immacolato

E s’alza un vento tiepido d’amore

Di vero amore

E riscopro te