Covid, allarme D’amato: ripristinate obbligo mascherina. L’Assessore alla sanità della regione Lazio Alessio D’Amato chiede espressamente al Governo di rimettete l’obbligo della mascherina.

“Se l’incidenza settimanale del Covid e l’indice Rt raggiungeranno valori ancora più alti, il Governo deve decidere di reintrodurre le mascherine obbligatorie. Così salviamo questa importante stagione turistica e la nostra economia. Se invece lasciamo moltiplicare i casi, presto tutti i servizi, pubblici e privati, resteranno sguarniti. Vogliamo questo?”. Ecco cosa ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, in un’intervista a ‘Il Messaggero’. In Italia, le mascherine non sono più obbligatorie al chiuso dal 15 giugno, salvo poche eccezioni.

Secondo l’assessore “la stagione delle chiusure è finita, questo deve essere chiaro, ma dobbiamo difenderci con le mascherine. E non può essere una decisione di una singola Regione, deve essere il Governo a fare questa scelta”. Per D’Amato, che nel Lazio si aspetta “il picco a fine luglio”, i numeri dei positivi “sono sottostimati perché c’è ancora chi si affida al test fai da te e se è positivo non lo comunica. Faccio un appello: chi è infetto, rispetti l’isolamento perché può contagiare una quindicina di altre persone”.