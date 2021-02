Covid, Colleferro e Carpineto Romano sono zona rossa

Da ieri i Comuni di Colleferro e Carpineto Romano sono zona rossa per le prossime due settimane, a causa dell’elevato numero di contagi da Covid per variante inglese, presenti nel territorio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Dalle analisi d è emerso un focolaio presso la scuola di Carpineto Romano e diffuso tra le due città, dovuto proprio alla presenza della contagiosa variante inglese.

A ieri il cluster contava 38 persone, di cui 16 tuttora in isolamento. Oltre a Carpineto Romano e Colleferro, ad essere stata dichiara zona rossa è nel Lazio è anche Roccagorga, centro della provincia di Latina, i contagi sono partiti in un alloggio per anziani e una scuola d’infanzia, dove però lo Spallanzani ha confermato che si tratta di Covid, ma che al momento non è presente alcuna variante.