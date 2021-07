Covid Germania oggi, contagi in salita

In Germania, per il sesto giorno consecutivo, continua a salire l’incidenza dei contagi da coronavirus, anche se i dati sono ben lontani da quelli registrati in primavera. Il bollettino dell’Istituto Robert Koch indica un’incidenza su sette giorni pari a 6,4 casi su 100.000 abitanti. Ieri il dato era a 6,2, sabato a 5,8 e domenica 4 luglio a 5,0. Durante la terza ondata della pandemia di coronavirus, in Germania il dato più alto relativo all’incidenza si era registrato lo scorso 26 aprile (169,3).

Il bollettino dell’Istituto Robert Koch parla di altri due decessi e di 324 nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. Una settimana fa le autorità avevano confermato un decesso e 212 nuovi casi.

Dall’inizio della pandemia, la Germania registra 3.736.489 contagi con 91.233 decessi, mentre sono circa 3.635.100 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19.