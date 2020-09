Covid, in Francia numeri da capogiro: oltre 10mila nuovi contagi in 24 ore. Parigi ‘zona super rossa’

Covid, in Francia numeri da capogiro: oltre 10mila nuovi contagi in 24...

Il numero dei nuovi contagi è andato via via crescendo, fino a raggiungere l’inquietante media di 204 parigini ogni centomila. Abbastanza perché stamane le autorità francesi inserissero anche la capitale nella lista della città ed aree definite ‘super rosse’.

Parigi zona rossa: stasera il governo diramerà ‘altre misure’ restrittive

Ad ore il governo renderà note le nuove misure che saranno adottate per prevenire ed arginare i nuovi contatti.

Intanto, ha annunciato ‘Le Figaro’ dal suo portale, dalle 20 di oggi scatta il divieto di vendita dell’alcol, così come, gruppi superiori a 10 persone saranno considerati – e quindi ‘puniti’ – come assembramenti. Inoltre sarà sì possibile assistere a grandi eventi, ma in non più di mille.

L’intera Francia ‘assediata’ dal Covid: oltre 10mila contagi in 24 ore

Del resto, i dati resi noti dalla sanità francese spaventano: in appena 24 ore nel paese sono stai registrati qualcosa come 10.008 nuovi casi, e ben 68 morti.

Ieri al’Onu l’ottimismo di Macron: “l’umanità vincerà questa pandemia”

Appena ieri, intervenendo all’assemblea generale dell’Onu, parlando della rapida diffusione dei nuovi contagi, il presidente Emmanuel Macron aveva affermato che “Questa crisi impone la cooperazione, impone di inventare nuove soluzioni internazionali, credo nella scienza e la conoscenza, l’umanità vincerà questa pandemia un rimedio sarà trovato”.

Max