Covid, indice di positività a 1,3% ed 83 decessi. Nel Lazio registrati ”i dati migliori degli ultimi 7 mesi”

Continua a migliorare la situazione contagi nel Paese dove, nelle ultime 24 ore, sono stati eseguiti altri 247.330 tamponi ‘misti’ (cioè tra molecolari e antigenici), che in virtù dei 3.351 nuovi contagi da coronavirus hanno rilevato un tasso di positività pari all’1,3%, dunque ancora più basso.

Un evidente miglioramento della situazione, finalmente ‘papabile’ anche dal numero delle vittime, decisamente al ribasso: sono infatti i 83 decessi registrati da ieri.

D’Amato: “Nella sola Capitale sono stati 185 i nuovi casi registrati da ieri”

Va indiscutibilmente meglio nel Lazio dove, rispetto ieri, sono stati registrati 307 nuovi contagi da coronavirus e censiti 10 decessi, ha riferito poco fa l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Illustrando poi che nella sola Capitale sono stati185 i nuovi casi, l’assessore ha informato che “Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi (-328) e oltre 14mila antigenici – per un totale di quasi 26mila test – si registrano 307 nuovi casi positivi (+11), i decessi sono 10 (-1), i ricoverati sono 933 (-78). I guariti 1.260, le terapie intensive sono 155 (-4).

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,1%”.

Nel Lazio dal 2 al 6 giugno ‘open week’ AstraZeneca per vaccinare gli over 18

Inoltre D’Amato ha ricordato l’imminente ‘open week‘ AstraZeneca per la Festa della Repubblica, che sarà aperta “dai 18 anni in su dal 2 al 6 giugno. La prenotazione avverrà sulla app Ufirst con ticket virtuale a partire da lunedì 31 maggio in 50 hub di somministrazione. disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto”.

Vaccini Lazio: aperte le prenotazioni per vaccinare i giovani maturandi

Ricordiamo inoltre che nel frattempo è scattato il via anche per le prenotazioni rivolte agli studenti che devono conseguire il titolo di qualifica professionale presso gli Istituti di formazione regionali. E’ dunque possibile prenotare le vaccinazioni su sito www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. Le vaccinazioni saranno effettuate presso l’hub prescelto nei giorni 1, 2, e 3 giugno, sottolinea in una nota la Regione Lazio.

D’Amato: “Una campagna vaccinale epocale al tempo dei social”

Infine D’Amato ha voluto spendere le ‘solite’ parole di plauso rispetto all’iter adottato dal Lazio: “Il modello messo in piedi nel Lazio garantisce al cittadino la libertà di scegliere il sito vaccinale e di conoscere anticipatamente la tipologia di vaccino che verrà somministrato, sempre mediato dalla figura medica in sede di anamnesi“. Quindi, ha aggiunto, “Questa è una campagna vaccinale epocale al tempo dei social e non si può negare ai cittadini la possibilità di essere messi nella condizione di scegliere, recuperando così in trasparenza e nel rapporto di fiducia che è elemento essenziale per aumentare le adesioni“.

