Covid Italia, 48.483 contagi e 156 morti: bollettino 9 marzo

(Adnkronos) – Sono 48.483 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 marzo 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 156 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 433.961 tamponi con un tasso di positività all’11,2%. Sono 8.575 i ricoverati con sintomi, 201 in calo da ieri, e 563, 29 in meno da ieri, quelli in terapia intensiva con 43 ingressi del giorno.

LAZIO – Sono 5.642 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 18.933 tamponi molecolari e 38.807 antigenici con un tasso di positività del 9,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.540.

I ricoverati sono 1.073, 13 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 89, 3 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 7.327.

Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie della Regione. Asl Roma 1: sono 961 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 640 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 488 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl Roma 6: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi. Nelle province si registrano 1.586 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi; Asl di Latina: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 208 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 207 i nuovi casi.

SARDEGNA – Sono 1.632 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 marzo. Si registrano inoltre altri 5 morti. I nuovi casi sono emersi dall’esame di 265 tamponi molecolari e 1.367 antigenici. In totale sono stati processati 10.120 test. Tra le 5 vittime registrate oggi sull’Isola, anche un 37enne. Nella Sardegna settentrionale ha perso la vita un 85enne, nella Provincia del Sud Sardegna due donne di 64 e 76 anni mentre nel Cagliaritano sono morti una 88enne e l’uomo di 37 anni. Buone notizie arrivano dal fronte della pressione ospedaliera con tre posti letto occupati in meno nelle terapie intensive, che ora ospitano 17 pazienti, e altri cinque che si sono liberati nei reparti dell’area medica, dove restano 318 persone. Sono 23.488 i sardi in isolamento domiciliare, 595 in meno rispetto al bollettino di ieri.

CAMPANIA – Sono 4.303 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 marzo 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. In Campania sono 28 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 547 quelli nei reparti di degenza.

VENETO – Sono 3.982 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 marzo in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 14 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione.

Si abbassa dunque il numero dei casi, che ieri erano 5.263, facendo salire a 1.362.882 il totale da inizio pandemia. Il totale dei decessi è invece di 13.937. Flettono i dati degli ospedali: sono 884 (-29) i malati ricoverati in area medica, e 67 (-6) quelli in terapia intensiva. Gli attuali positivi continuano a scendere, 49.134 (-116).

LOMBARDIA – Sono 5.583 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 marzo 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti nella Regione per un totale di 38.845 decessi da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 63.772 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività all’8,7%. Calano invece i ricoverati: in terapia intensiva sono 79, 2 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 794, 27 meno di 24 ore fa. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 2.023, Brescia a 584 e Varese a 496.

SICILIA – Sono 4.884 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 9 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 26 morti che portano il totale delle vittime a 9.681. L’isola è al terzo posto per contagi. I positivi sono 220.062 con un decremento di 6.410 casi. Da ieri i guariti sono 12.609.

Sul fronte ospedaliero sono 960 ricoverati con un ricovero in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 66, tre casi in più rispetto a ieri.

Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.676 casi, Catania 996, Messina 779, Siracusa 497, Trapani 595, Ragusa 421, Caltanissetta 318, Agrigento 710 ed Enna 233.

TOSCANA – Sono 3.172 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi, 903 confermati con tampone molecolare e 2.269 da test rapido antigenico, portano il totale a 880.603 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 847.535 (96,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 6.886 tamponi molecolari e 17.764 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,9% è risultato positivo. Sono invece 5.947 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 53,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.889, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 731 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (7 in meno). Si registrano 17 nuovi decessi: 11 uomini e 6 donne con un’età media di 84,2 anni ( 4 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 4 a Grosseto, 1 fuori Toscana).

PUGLIA – Sono 4.155 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 marzo in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 15 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 29.169 tamponi, sono così suddividi per provincia: Bari: 1.162; Bat: 287; Brindisi: 328; Foggia: 595; Lecce: 1.305; Taranto: 444; Residenti fuori regione: 24; Provincia in definizione: 10. Sono 75.364 le persone attualmente positive, 531 le ricoverate in area non critica, 31 in terapia intensiva. Dati complessivi: 768.082 casi totali, 8.962.702 tamponi eseguiti, 684.958 persone guarite, 7.760 decessi.

PIEMONTE – Sono 1.899 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 9 marzo. Registrati inoltre altri 9 morti. I nuovi casi di persone risultate positive sono pari al 7,1% di 26.924 tamponi eseguiti, di cui 22.587 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 998.178, di cui 82.996 Alessandria, 45.773 Asti, 38.609 Biella, 132.785 Cuneo, 75.465 Novara, 530.780 Torino, 35.506 Vercelli, 35.894 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.920 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.450 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

VALLE D’AOSTA – Sono 45 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 9 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate da virus da inizio epidemia ad oggi nella regione sale a 31.814. I positivi attuali sono 1.326 di cui 1.310 in isolamento domiciliare, 14 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva.

Le persone guarite sono ad oggi 29.966, in aumento di 41 unità rispetto alla rilevazione di ieri. Il totale dei casi testati è pari a 129.113, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 473.931. Le persone decedute con diagnosi di Covid-19 in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 522.

CALABRIA – Sono 2.532 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 marzo 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 7 decessi.

I nuovi contagi sono stati registrati su 11.453 tamponi effettuati. Sono +3.057 i guariti. In totale 2.158 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -532 attualmente positivi, +17 ricoveri (per un totale di 309) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 14).

ABRUZZO – Sono 1.211 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 marzo 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi, di età compresa tra 2 mesi e 94 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 273.273. Dei contagiati odierni, 774 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 82enne della provincia di Chieti, mentre 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3.006. I giariti rispetto a ieri sono 4.945 rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 62.512 (- 3.739 rispetto a ieri). Sono 276 i pazienti (-2 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 10 (-4 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 62.226 (-3.733 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.922 tamponi molecolari e 7.840 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 10,29%.

BASILICATA – Sono 611 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 marzo 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 3.031 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate 1.517 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 88 (-3) di cui 1 in terapia intensiva: 55 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19mila.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 630 somministrazioni. Finora 467.447 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,5 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 438.970 hanno ricevuto la seconda (79,3 per cento) e 342.532 sono le terze dosi (61,9 per cento), per un totale di 1.248.966 somministrazioni effettuate.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 748 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 marzo 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.029 tamponi molecolari sono stati rilevati 328 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,52%. Sono inoltre 5.047 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 420 casi (8,32%). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 9, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 145. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 anni (19,25%), seguita dalla 50-59 (16,44%) e 14-19 (11,10%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 4 persone: una donna di 90 anni di Fogliano Redipuglia (deceduta in ospedale), una donna di 79 anni di Tavagnacco (deceduta in ospedale), un uomo di 77 anni con residenza straniera (deceduto in ospedale a Udine) e un uomo di 58 anni di Tolmezzo (deceduto in una Rsa). I decessi complessivamente sono pari a 4.819, con la seguente suddivisione territoriale: 1.179 a Trieste, 2.296 a Udine, 916 a Pordenone e 428 a Gorizia. I totalmente guariti sono 291.419, i clinicamente guariti 210, mentre le persone in isolamento risultano essere 16.900. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 313.502 persone.