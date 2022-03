Covid Italia, Ricciardi: “Costante miglioramento ma milioni ancora senza vaccino”

(Adnkronos) – La situazione Covid in Italia “è in continuo miglioramento perché la grande campagna vaccinale e altre misure comportamentali, come il Green pass, stanno riducendo enormemente la circolazione del virus. Però ci sono ancora milioni di persone non vaccinate e circa 8 milioni persone che devono fare la terza dose. Quindi bisogna continuare a tenere alta la guardia e non abbassarla, perché di fatto i virus respiratori sono sempre in circolazione”. Lo dice a Rai Radio1, ospite del programma ‘In Vivavoce’, Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Come sta andando la somministrazione del vaccino Novavax? “Bene anche se è appena cominciata”. Si dice che questo vaccino possa convincere coloro che finora sono stati scettici. Per quale motivo? “Perché è un vaccino ‘tradizionale’, per così dire. Tutti i vaccini in circolazione però sono sicuri e ci hanno salvato, questo va ribadito e ricordato sempre”.

Quanto alla situazione Covid in Ucraina, prima dello scoppio della guerra “era problematica, come in tutto l’est Europa. Abbiamo più dati dalla Russia e lì la situazione è tragica, c’è una copertura vaccinale del 54% della popolazione, e questo ha provocato centinaia di migliaia di morti. In Ucraina abbiamo meno dati disponibili ma pensiamo che la protezione sia addirittura inferiore alla Russia, quindi è ancora più problematica” afferma Ricciardi.

Come dovremmo organizzarci da questo punto di vista per accogliere i profughi della guerra? “Le regioni che accolgono questi profughi dovranno attrezzarsi per vaccinarli – suggerisce Ricciardi – Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto per le persone di terza età, questo non è stato fatto in patria e quindi dovremo attrezzarci per farlo qui”.