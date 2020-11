Covid, Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale: “Grazie a medici e infermieri”

Dopo la paura il sospiro di sollievo: Iva Zanicchi torna a casa. La cantante era risultata positiva al Covid, le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero all’ospedale di Vimercate, in Brianza. La donna ha lottato contro una polmonite, ha vinto la sua battaglia e oggi torna a casa.

Ad annunciarlo è la stessa artista sul suo profilo Instagram. Dove ha pubblicato un video in compagnia di medici e infermieri: “Io sono qui con questi ragazzi meravigliosi, medici e infermieri, sono all’ospedale di Vimercate, prima abbiamo detto che erano eroi poi li abbiamo denigrati questi sono professionisti che ci curano! Sono bravissimi, fanno sacrifici inenarrabili, io vi ringrazio, finalmente vado a casa e vi auguro ogni bene”.

In allegato il post in cui annuncia le dimissioni: “Sono uscita dall’ospedale. Vado a casa, volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”, ha scritto Iva Zanicchi.