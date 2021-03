Covid, la situazione continua a peggiorare: da ieri altri 25.673 nuovi contagi e 373 decessi

Sempre peggio la situazione coronavirus nel Paese dove, complice le varianti, la recrudescenza dei nuovi contagi sembra davvero inarrestabile.

Nelle ultime 24 ore infatti, sono stati effettuati ben 372.217 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno individuato altri 25.673 nuovi contagi, il che si traduce in un tasso di positività pari al 6,9%.

Come spiega il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente nel Paese vi sono 497.350 positivi (no necessariamente tutti ‘malati’), ben 10.276 in più rispetto a quanti censiti ieri, che aveva segnato un incremento di 8.191 unità

‘Sempre peggio’ la Lombardia che in un solo giorno conta ben 5.849 nuovi casi. Segue poi la Campania (2.981), l’Emilia Romagna (2.845), il Piemonte (2.322) mentre, sebbene meno numerosi, comunque oltre i mille anche i casi nel Lazio (1.800), nel Veneto (1.677), in Puglia (1.634), e in Toscana (1.302).

Addirittura in aumento le vittime rispetto a ieri, con 373 decessi, che portano così a 101.184 il numero complessivo dei morti dall’inizio dell’emergenza.

Continuano ad aumentare anche oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva dove, con i 32 in più, ora sono 2.859 gli ‘assistiti’.

A testimoniare il continuo aumento dei posti occupati negli ospedali (a fronte della media nazionale), gli altri 365 pazienti ricoverati con sintomi, che portano a 23.247 quanti allettati nei rapporti ordinari.

Con altri 9.879 italiani ‘costretti’ a dover rimanere confinati nelle loro case, ad oggi sono 471.244 quanti in isolamento domiciliare.

Prosegue fortunatamente anche il ’flusso’ quotidiano dei guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 15.000.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max