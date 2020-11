Covid, numeri da record in Italia: 40.902 nuovi casi ed altre 550 vittime. Da ieri 11.480 fra dimessi e guariti

Eccoli, semmai ci mancassero anche loro, i numeri da record, in merito alla situazione dei nuovi contagi in Italia. Intanto, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati eseguiti ben 254.908 tamponi, e da questi sono scaturiti qualcosa come ben 40.902 nuovi cdi positività (non di ‘malati’).

Inoltre, ha illustrato ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, è sempre la Lombardia la regione maggiormente angustiata dai nuovi contagi, con i 10.634 casi in più da ieri. Segue il Piemonte (5.258), la Campania (4.079), ed il Veneto (3.605). Ecco poi il Lazio (2.925), la Toscana (2.478), e l’Emilia Romagna (2.384).

Anche oggi il Molise si è rivelata l’unica regione italiana che si mantiene sotto i cento quotidiani (+63 da ieri).

Sono purtroppo tornate a salire anche le vittime (+550 nelle ultime 24 ore), che portano così a 44.139 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza.

Continuamente a giungere pazienti nelle terapie intensive, anche rispetto a ieri meno (60), ed ora sono in 3.230 costretti alla ventilazione meccanica.

Sempre nel ospedali c’è anche da contare i nuovi arrivi di quanti ricoverati con sintomi (+1.041 da ieri), attualmente 30.914.

Crescono ad una media vertiginosa (27.771 nelle ultime 24 ore), anche le persone in isolamento domiciliare, in totale 629.782.

L’unica nota positiva, gli altri 11.480 in più da ieri tra dimessi e guariti, che portano a 663.926 italiani finalmente ‘fuori dal tunnel’.

Infine, segnaliamo che dall’inizio dell’emergenza, ad oggi nel Paese sono stati effettuati 18.455.416 tamponi.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max