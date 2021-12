Sono 360 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, venerdì 10 dicembre 2021, in Calabria secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale da inizio pandemia di 1.519 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 240. Da ieri sono stati fatti 7.317 tamponi. In isolamento 117 persone, tre ricoverati in meno e 22 terapie intensive occupate, due in più rispetto a ieri.