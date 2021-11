Il virus del Covid torna a correre anche in Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 57 decessi. Sono stati ricoverati in ospedale 7.787 pazienti con il Covid, 522 in più rispetto a mercoledì. In totale, sono 1.333 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 119 in più nelle ultime 24 ore.