Covid oggi Italia, 2.668 contagi e 40 morti: bollettino 14 ottobre

Sono 2.668 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 40 morti, che portano a 131.461 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. I nuovi contagi sono stati individuati su 324.614 tamponi, il tasso di positività è allo 0,82%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.479 (-73), mentre le persone in terapia intensiva sono 359 (-8).

CAMPANIA – Sono 313 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 14.858 tamponi. Dei 3 nuovi decessi, fa sapere l’Unità di crisi della Regione, 2 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, uno in precedenza ma registrato ieri. Sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 172 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 275 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino covi-19. Si registrano altri 3 morti. “Su 12.147 tamponi molecolari e 10.027 tamponi antigenici per un totale di 22.174 tamponi, si registrano 275 nuovi casi positivi (+81), 3 i decessi (-1), 305 i ricoverati (-19), 50 le terapie intensive (+1) e 400 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,2%.

I casi a Roma città sono a quota 123”, sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

TOSCANA – Sono 229 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 272.443 (95,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.808 tamponi molecolari e 13.144 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Sono invece 7.717 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.534, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 209 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (stabili). Complessivamente, 5.325 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (21 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%).

Sono 12.715 (296 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.074, Nord Ovest 5.441, Sud Est 2.200). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 209 (18 in meno rispetto a ieri, meno 7,9%), 23 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Le persone complessivamente guarite sono 272.443 (264 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

BASILICATA – Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, tutti residenti, sono stati individuati su un totale di 649 tamponi molecolari secondo i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 57. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 (+1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.097 (-46).

SARDEGNA – Sono 49 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre 2021 in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso.

La vittima è una donna di 66 anni, residente nella provincia di Oristano. I nuovi casi di positività sono stati registrati sulla base di 1.520 persone testate e 2.555 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10, come ieri, quelli in area medica sono 79 (+2). In isolamento domiciliare ci sono 1.546 persone (7 in meno rispetto a ieri).

ABRUZZO – Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, che hanno un’età compresa tra 1 e 93 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81786. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2550. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77.839 dimessi/guariti (+32 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1397 (+13 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 441 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Fvg, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti.”Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.154 tamponi molecolari sono stati rilevati 80 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,55%. Sono inoltre 7.501 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,09%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 i pazienti ospedalizzati in altri reparti”, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PUGLIA – Sono 93 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 13.791 tamponi giornalieri effettuati, sono così suddivisi per provincia: Provincia di Bari: 10; Provincia di Bat: 7; Provincia di Brindisi: 7; Provincia di Foggia: 28; Provincia di Lecce: 19; Provincia di Taranto: 20; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2. Sono 2.168 le persone attualmente positive, 131 le persone ricoverate in area non critica, 19 in terapia intensiva.

Da inizio pandemia i casi totali registrati nella regione sono stati 270.131, 3.851.469 i test eseguiti, 261.150 le persone guarite, 6.813 le persone decedute.

CALABRIA – Sono 115 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 ottobre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processasti 3.187 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 113. Da inizio pandemia ci sono stati 1.429 decessi nella Regione. Il bollettino, inoltre, registra un numero stabile di attualmente positivi, di persone in isolamento, ricoverati e terapie intensive occupate pari a 11.