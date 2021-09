Covid oggi Italia, 4.830 contagi e 73 morti: bollettino, numeri 15 settembre

Sono 4.830 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 15 settembre 2021, secondo numeri e dati covid nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Da ieri registrati 73 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 317.666 tamponi, il tasso di positività è all’1,5%. Le persone ricoverate sono 4.128 (-37). In terapia intensiva 540 pazienti (-14).

VALLE D’AOSTA – Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 settembre in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus nella regione da inizio epidemia sale a 12.067. I positivi attuali sono 71 di cui 68 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale.

I guariti sono +12 rispetto a ieri per un totale complessivo di 15.523, i casi fino ad oggi testati sono 83.462, i tamponi complessivamente effettuati 176.405. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia a oggi sono 473.

SARDEGNA – Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 settembre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covi-19. Si registrano altri 3 morti: si tratta di due donne, di 80 e 91 anni, e un uomo di 81 anni, tutti residenti nella Provincia di Sassari.

I nuovi casi di positività sono stati individuati sulla base di 2.945 persone testate e 27.876 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati in ospedale sono 194 (-7), 24 in terapia intensiva (+ 1 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono ancora 4.146 (- 301 rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 135 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 settembre 2021, secondo dati e numeri covid nel bollettino della regione. Si registrano 2 morti. Nel dettaglio, su 5.217 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,36%.

Sono inoltre 3.651 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (0,33%). Restano 9 le persone in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 47, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.

ABRUZZO – Sono 93 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino Covid della regione, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80377. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2773 tamponi molecolari e 3614 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.45%.

Gli attualmente positivi sono 2067 (-26 rispetto a ieri). Mentre sono 73 i pazienti (invariato rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1987 (-26 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 119 i guariti.

TOSCANA – Sono 373 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. Si registrano altri 8 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 373 su 19.102 test di cui 9.828 tamponi molecolari e 9.274 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,95% (5,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che nella regione sono stati somministrati 5 milioni e 130 mila vaccini. L’85,6% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Il 72,6% dei cittadini ha ricevuto due dosi. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 261.742 (94,3% dei casi totali). I ricoverati sono 406 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (5 in meno). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 406 (14 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%), 52 in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri, meno 8,8%).

BASILICATA – Sono 87 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 15 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 889 tamponi molecolari. Non si registrano morti. I lucani guariti o negativizzati sono 79. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.267.

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.349 somministrazioni ieri. Finora 411.946 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,5 per cento) mentre 347.890 hanno completato il ciclo vaccinale (62,9 per cento), per un totale di 759.836 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96 per cento di prime dosi somministrate e con il 91,1 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

PUGLIA – Sono 189 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 15 settembre. Si registrano altri 4 morti, che portano a 6.758 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 13.864 tamponi. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 35, Bat 11, Brindisi 9, Foggia 24, Lecce 73, Taranto 30, residenti fuori regione 2, in definizione 5. Attualmente i positivi sono 3.353: di questi, 186 sono ricoverati in area non critica e 19 in terapia intensiva.

CALABRIA – Sono 299 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 15 settembre. Si registrano altri 2 morti, che portano a 1.359 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.467 tamponi. Si registrano +249 guariti, +48 attualmente positivi, +41 in isolamento, +9 ricoverati e -2 terapie intensive (per un totale di 16). L’Asp di Cosenza comunica 100 nuovi casi di cui uno fuori regione. L’Asp di Crotone comunica 63 nuovi casi di cui 10 migranti. L’Asp di Reggio comunica 113 nuovi casi di cui 3 residenti fuori regione.