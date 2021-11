Covid oggi Italia, 5.188 contagi e 63 morti: bollettino 3 novembre

Sono 5.188 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 novembre 2021, secondo numeri e dati covid – regione per regione – del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 717.311 tamponi, il tasso positività è allo 0,7%. Salgono a 3.029 i ricoverati con sintomi (+37). Sono 31 gli ingressi in 24 ore in terapia intensiva, 381 i pazienti in totale (-4).

CAMPANIA – Sono 626 i contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 3 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 30.381 test. In Campania sono 21 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, 264 quelli ricoverati in reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA – Sono 222 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 3 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Effettuati 31.175 tamponi nelle ultime 24 ore, con una percentuale di nuovi positivi dello 0,7%. Si registrano cinque decessi: uno a Modena (una donna di 105 anni), uno nel ferrarese (una donna di 96 anni), uno in provincia di Ravenna (un uomo di 86 anni), due in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 72 anni deceduto nel forlivese e una donna di 103 anni, deceduta nel cesenate). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.608. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (+1 rispetto a ieri), 315 quelli negli altri reparti Covid (-5).

VENETO – Sono 781 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 novembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 11.174 (+171). In crescita anche il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: nei reparti non critici sono 225 (+7) e nelle terapie intensive 41 (+2). Sul fronte vaccini, sale all’81,6% la percentuale di popolazione sopra i 12 anni ad aver completato il ciclo vaccinale anti-Covid, corrispondente a 3.571.079 persone. Il dato è riportato dal bollettino regionale.

Ieri sono state effettuate 13.668 somministrazioni con l’utilizzo del 90.1% delle forniture. Di queste, 5.171 sono state dosi addizionali o ‘booster’; in totale le hanno ricevute 113.577 persone, il 2,3% dell’intera popolazione veneta.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e cinque nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta oggi, 3 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Il totale delle persone contagiate dal virus sale, pertanto, a 12.320. I casi positivi attuali sono 82, di cui 78 in isolamento domiciliare e quattro ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 11.764, due più di ieri, mentre i casi fino ad ora testati sono 92.875 e i tamponi ad oggi effettuati 234.044. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio epidemia sono 474.

PUGLIA – Sono 232 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 3 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 8 morti da ieri. I nuovi contagi sono stati individuati su 22.601 tamponi. Spiccano i 67 casi in provincia di Taranto e i 60 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive sono 3.134. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 142. In terapia intensiva, invece, 16 persone.

BASILICATA- Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 3 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 471 il totale dei tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 39. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 844 (-1).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 885 somministrazioni ieri. Finora 432.934 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,3 per cento del totale della popolazione residente), 394.122 hanno completato il ciclo vaccinale (71,2 per cento) e 7.684 sono le terze dosi, per un totale di 834.740 somministrazioni effettuate.

TOSCANA – Sono 290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 290 su 37.543 test di cui 8.740 tamponi molecolari e 28.803 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,77% (3,0% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.926.300.

CALABRIA – Sono 161 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 novembre in Calabria, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi registrati sono emersi su 5.083 tamponi effettuati. Sono +130 i guariti, +28 attualmente positivi, +29 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 8). Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 1.454.