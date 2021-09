Covid oggi Italia, aumentano ricoveri in terapia intensiva

“Si conferma il trend di aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia Covid”, in Italia secondo quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia in Italia.

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva – si legge – è in aumento al 6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 504 (24 agosto 2021) a 544 (31 agosto 2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,3%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.036 (24 agosto a 4.252 (31 agosto)”.