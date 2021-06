Sono 119 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Da tabella risultano 2 morti che portano il totale delle vittime in Regione a 33.774 decessi. In provincia di Milano si registrano 47 casi, 12 a Brescia e 11 a Monza e Brianza. Seguono Varese con 9 nuovi casi, Bergamo a 8, Cremona a 6, Lodi a 5 e Mantova a 4, 2 casi per ciascuna delle province di Lecco, Como e Pavia.