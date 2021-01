Covid, oggi numeri migliori: 8.561 contagi e 420 vittime. Roma scende sotto i 500 casi

Oggi la situazione relativa ai casi di positività nel Paese, sembra andare decisamente meglio rispetto ai giorni scorsi.

A fronte dei tamponi eseguiti da ieri, il tasso di positività è sceso ancora

Nelle ultime 24 ore sono stati infatti effettuati 143.116 fra tamponi molecolari ed antigenici, un calcolo dunque complessivo, che che ha rivelato il tasso di positività al 5,98. Bene sopratutto il numero dei nuovi casi, 8.561 da ieri.

Il ministero della Salute informa inoltre che gli attualmente positivi (non necessariamente ‘malati’) in Italia sono 491.630.

La Lombardia vanta sempre più casi di tutti. Sei regioni con meno di 100 casi

Anche oggi la regione maggiormente colpita dai nuovi contagi, è sempre la Lombardia (1.484 da ieri), segue l’Emilia Romagna (1.164). Interessante poi segnalare che ben sei regioni oggi vantano meno di cento casi: si tratta di Basilicata (71), Abruzzo (69), Umbria (66), Molise (39), provincia di Trento (32) e Valle d’Aosta (8).

Purtroppo è il numero delle vittime a destare grande preoccupazione

E’ invece ancora troppo elevato il numero delle vittime (420 nelle ultime 24 ore), per ben 85.881 registrati dall’inizio dell’emergenza.

Negli ospedali un po’ meno ricoveri ma rianimazioni ancora ‘affollate’

Anche nelle terapie intensive non va per niente bene (secondo la media nazionale), in virtù dei nuovi 21 ingressi in più registrati da ieri, a fronte degli attuali 2.421 pazienti costretti alla ventilazione assistita.

Sempre per effetto del calcolo su scala nazionale, un pochino meglio sembra andare nei reparti ordinari ospedalieri, visto che con i 115 dimessi da ieri, oggi i ricoverati con sintomi sono 21.424.

Sempre più persone escono dall’isolamento domiciliare. Boom di guariti

Nel frattempo nelle ultime 24 ore altre 7.784 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare, lasciando però chiusi nelle loro case ancora 467.785 italiani.

Sempre ‘florido’ il numero di quanti guariti quotidianamente (15.787 nelle ultime 24 ore), per ben 1.897.861 ‘ex malati’.

Anche nel Lazio la situazione sembra migliorare. Roma sotto i 500 contagi

Per quanto riguarda infine il Lazio, ha informato poco fa l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, “Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive”. Nello specifico da ieri si contano 874 nuovi contagi, 40 decessi e ben 2.558 i guariti. Nel Lazio sono inoltre 67.661 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.560 ricoverati, 287 in terapia intensiva e 64.814 in isolamento domiciliare. Come ha tenuto a spiegare ancora D’Amato: ”Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Superata la soglia dei 3 milioni di tamponi molecolari effettuati”. Inoltre, dato confortante, “I casi a Roma città rimangono sotto quota 500”. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 126.184, i decessi 4.722 e il totale dei casi esaminati è pari a 198.567.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle altre regioni italiane

Max