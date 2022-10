Covid oggi Sardegna, 246 contagi e nessun morto: bollettino 2 ottobre

(Adnkronos) – Sono 246 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 ottobre in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Dei nuovi casi 233 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2282 tamponi. Nei reparti di terapia intensiva è ricoverato 1 paziente ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 56 (+5) mentre sono 4747 i casi di isolamento domiciliare ( + 117 ). Non si registrano decessi.