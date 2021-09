Nessun morto e nessun nuovo contagio da coronavirus oggi in Val d’Aosta secondo il bollettino del 20 settembre 2021. Il totale dei casi accertati nella regione da inizio emergenza si attesta così a 12.083. I positivi attuali sono 64 di cui 61 in isolamento domiciliare, due ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva. I casi complessivamente testati sono 84.430 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati 180.079. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza sono 473.