Covid Piemonte, oggi 129 contagi e nessun decesso: bollettino 6 giugno

Sono 129 i nuovi contagi di Covid-19 registrati oggi, 6 giugno, in Piemonte, pari all’1,3% di 10.282 tamponi eseguiti, di cui 6.019 antigenici. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione. Non si segnalano vittime. Il totale dei decessi rimane quindi di 11.654, di cui 1.566 Alessandria, 712 Asti, 432 Biella, 1.445 Cuneo, 939 Novara, 5.570 Torino, 521 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Dei 129 nuovi casi, gli asintomatici sono 72 (55,8%). I casi sono 13 di screening, 98 contatti di caso, 18 con indagine in corso, nessuno in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 17 in ambito scolastico e 112 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.429, di cui 29.433 Alessandria, 17.429 Asti, 11.482 Biella, 52.730 Cuneo, 28.112 Novara, 195.610 Torino, 13.669 Vercelli, 12.948 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.497 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.519 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 63 (+2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 461 (-6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.289. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.050.231 (+10.282 rispetto a ieri), di cui 1.664.277 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 349.962 (+244 rispetto a ieri), 27.653 Alessandria, 16.600 Asti, 10.840 Biella, 50.730 Cuneo, 26.876 Novara, 188.020 Torino, 12.947 Vercelli, 12.461 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.421 extraregione e 2.414 in fase di definizione.