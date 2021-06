Covid Piemonte, oggi 59 contagi e 3 morti: bollettino 16 giugno

Sono 59 i contagi da Covid registrati oggi, 16 giugno, in Piemonte, di cui gli asintomatici sono 32 (54,2%). I casi sono 12 di screening, 38 contatti di caso, 9 con indagine in corso, 1 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 10 in ambito scolastico e 48 tra popolazione generale. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione aggiungendo che si registrano anche 3 decessi, di cui 1 verificatosi oggi,

Il totale dei casi positivi diventa quindi 366.395, di cui 29.531 Alessandria, 17.466 Asti, 11.511 Biella, 52.872 Cuneo, 28.217 Novara, 196.112 Torino, 13.715 Vercelli, 12.966 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.504 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 272(-19 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.888. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.201.870(+12.619 rispetto a ieri), di cui 1.704.501 risultati negativi.

Il totale delle vittime è di 11.684 deceduti risultati positivi al virus,1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 940 Novara, 5.583 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 98 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti sono complessivamente 352.512(+235 rispetto a ieri), 27.804 Alessandria, 16.679 Asti, 10.980 Biella, 51.118 Cuneo, 27.099 Novara, 189.365 Torino, 13.076 Vercelli, 12.547 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.433 extraregione e 2.411 in fase di definizione.