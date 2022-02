Covid, Salvini mostra risultato tampone: “E’ negativo”

(Adnkronos) – Matteo Salvini negativo al covid dopo “10 giorni chiuso in casa”. A comunicarlo è lo stesso leader della Lega in un video ironico postato sui social. In sottofondo il brano di Jovanotti ‘Penso positivo’ mentre Salvini è seduto su un divano all’aperto tra libri e appunti di lavoro. “No, no, no – dice il segretario del Carroccio smentendo l’audio di sottofondo, sorridendo e mostrando il risultato del tampone – è negativo”.

Salvini era risultato positivo al covid lo scorso 3 febbraio, mentre si stava recando alla Camera per il giuramento del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ora, dopo i dieci giorni previsti, il tampone che rivela la negativizzazione al virus. “E dopo 10 giorni chiuso in casa, finalmente oggi… Buona domenica, Amici!”, scrive sul suo post.