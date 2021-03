Covid sempre in aumento i nuovi contagi, mentre molti ospedali non hanno più posto

Covid sempre in aumento i nuovi contagi, mentre molti ospedali non hanno...

L’ennesima giornata negativa sul fronte coronavirus in Italia, con i contagi ancora in aumento, e alcuni ospedali vicini al collasso. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 361.040 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigienici conati insieme), che hanno rivelato altri 22.409 nuovi contagi, dando così un indice di positività pari al 6,2%.

Come spiega inoltre il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, attualmente sono 487.074 le persone positive (non necessariamente tutte ‘malate’), nel Paese.

Anche oggi la regione maggiormente colpita è la Lombardia, con ben 4.422 nuovi casi, seguita subito dopo dalla Campania (3.034). Oltre i duemila casi troviamo solo due regioni: l’Emilia Romagna (2.155), ed il Piemonte (2.086). Tra quelle invece oltre i mille casi, ecco il Lazio (1.654), la Puglia (1.571), il Veneto (1.561), e la Toscana (1.293).

Sempre malissimo sotto l’aspetto dei decessi, con altre 332 vittime da ieri, che portano così a 100.811 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza.

Nel frattempo non si fermano gli ingressi nelle terapie intensive dove (per effetto della media nazionale), con i 71 in più da ieri, ora sono 2.827 i pazienti attualmente assistiti nelle rianimazioni..

Stesso trend purtroppo nei reparti ordinari ospedalieri dove, a fronte dei 489 nuovi ricoverati con sintomi, ora gli ‘allettati’ sono 22.882.

Continuano a crescere anche quanti costretti a dover rimanere chiusi in casa (attualmente 461.365), in virtù degli altri 7.631 italiani messi in isolamento domiciliare.

Infine, bene come sempre sul fronte dei guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 13.752.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max