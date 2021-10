Covid, Speranza: “Dati Gb? Per noi partita diversa ma prudenza”

“La sfida contro il Covid” in Italia “è ancora aperta, i dati che in queste ore arrivano dalla Gran Bretagna segnalano come la partita ci vede in una situazione diversa rispetto ad alcuni mesi fa perché abbiamo finalmente i vaccini che sono la vera arma per aprire una stagione diversa. Ma dobbiamo tenere ancora grande prudenza, cautela e attenzione” all’andamento epidemiologico. “Oggi però è il tempo di mettere a valore le lezioni del Covid”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel suo intervento all’evento ‘800 anni di carità: dalla peste al Covid-19. La storia del movimento delle Misericordie’, organizzato dall’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede e promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie.