Covid, Vaia: “Varianti? Italia per ora ben protetta”

(Adnkronos) – Il rialzo dei contagi Covid in Usa e in Cina, con l’allarme per possibili nuove varianti, “ci deve preoccupare il giusto”, “da quello che abbiamo visto a Fiumicino, dove abbiamo testato e sequenziato i passeggeri cinesi, abbiamo trovato varianti già presenti da tempo in Europa e quindi in Italia. Sono varianti e sottovarianti ampiamente coperte dai nostri vaccini e dall’immunità ibrida, quella data dall’immunizzazione più il contagio. Il nostro Paese per ora è molto ben protetto”. Lo ha detto il direttore generale dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di ‘Non è un Paese per giovani’ su Rai Radio 2.