Covid Veneto, Zaia: “Primi per vaccinazioni”

“Siamo primi in Italia per numero di vaccini effettuati: ieri ne sono stati fatti 34.339 e per quanto riguarda i 60enni siamo all’80% di vaccinati, per i 50enni siamo al 70%”. Lo ha detto il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.

“Ora apriremo posti per vaccinare coloro che hanno un’esenzione ticket per patologia: questo riguarda persone dai 16 anni in su. Inoltre, il 30 maggio arriveranno 454 mila vaccini e quindi possiamo viaggiare a 50mila vaccinazioni al giorno”, ha annunciato.

“Vedo i dati delle prenotazioni dei turisti in Veneto che stanno incrementando decisamente e quindi dico ‘venite in Veneto perché rischiata di mancare solo voi…’ quest’anno sarà l’anno d’oro”, ha detto ancora Zaia concludendo il consueto punto stampa.

“Abbiamo superato i 10 milioni di tamponi fatti: nelle ultime 24 ore su 10.429 tamponi abbiamo registrato 150 nuovi positivi per un’incidenza dell’1,44%”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa spiegando che “ad oggi vi sono 845 ricoverati negli ospedali (-12): 749 in area non critica e 96 in terapia intensiva con 2 nuovi decessi”.