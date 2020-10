Covid, Zampa: “Mascherine all’aperto quando non si è soli”

Oggi arriverà la firma, domani le misure anti-contagio presenti nuovo Dpcm saranno attive su tutto il Paese. Tra queste l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, e non solo nei luoghi chiusi come imponeva la normativa vigente. Un punto su cui si è soffermata Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, intervenuta a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio 1.

“Le mascherine non sono previste quando si è lontano dagli altri – ha spiegato – per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all’aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate”.

“Serve un comportamento uniforme in tutto il Paese e un messaggio semplice – ha proseguito – Non siamo diventati pazzi. La mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine. Le sanzioni? Sono pesanti, ma non più di prima. Adesso ci sarà una grande stretta nei controlli”.