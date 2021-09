Covid, Zangrillo: “The show must go on…”

“Un accesso Covid 19 al giorno in Pronto Soccorso ma ‘The show must go on'”. Il professor Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, su Twitter stigmatizza la linea generale di media e comunicazione in relazione al covid 19. Zangrillo pubblica i dati registrati al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele tra il 18 e il 25 settembre. In totale, 1.151 accessi al pronto soccorso. Quelli per covid 19 sono 7, vale a dire lo 0,6%. Le persone ricoverate per coronavirus sono 5 (0,4% degli accessi in pronto soccorso): 3 pazienti, 2 dei quali non vaccinati, in reparti a bassa intensità. Due persone, non vaccinate, in alta intensità.