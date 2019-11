Torna in onda “CR4 – La repubblica delle donne 2019” l’atteso appuntamento su Rete4 con Piero Chiambretti. Cosa ci sarà da attendere in merito al ritorno del pirotecnico, esuberante conduttore e la fucina copiosa delle sue idee e delle sue novità?

Ecco tutte le possibili anticipazioni, gli ospiti e i temi del programma che prenderà la scena quest’oggi, Mercoledì 27 Novembre 2019, su Rete 4.

CR4 la repubblica delle donne: oggi 27 Novembre 2019 in tv, anticipazioni, spoiler, Piero Chiambretti, ospiti

Dunque è previsto per oggi il debutto. La giornata di Mercoledì 27 novembre è quella del lancio in prima serata su Rete 4 di Piero Chiambretti con CR4 la repubblica delle donne.

Si tratterà, come hanno fatto sapere i diretti interessati, di una sorta di itinerante excursus, per questa nuova edizione del programma definito “leggero ma non stupido” dal conduttore Piero Chiambretti, nell’universo femminile e in tutto ciò che lo circonda. Ma non solo.

Quanto alle presenze in ‘scena’, il conduttore sarà affiancato da un variegato cast: nel gruppo ci saranno showigirl, artisti e giornalisti. Ci sarà senza dubbio Valeria Marini, ma anche Iva Zanicchi, le belle e esuberanti Antonella Elia, Francesca Barra e Lory Del Santo.

aggiornamento ore 7,39

A contribuire a rendere pepata la trasmissione anche Cristiano Malgioglio, ma soprattutto l’atteso Vittorio Feltri, reduce da tutta una serie di escalation di prestazioni televisive molto dibattute.

E con loro, la presenza decisiva di Alfonso Signorini che diverrà a breve il conduttore in solitaria del GF Vip di quest’anno.

Ma non solo: sono tanti altri gli ospiti previsti. Ad esempio è piuttosto attesa la partecipazione di Massimo Lopez che “sarà il presidente della repubblica delle donne, interpretando la Monaca di Monza con i baffi” ha dichiarato Chiambretti.

aggiornamento ore 10.56

CR4 la repubblica delle donne: oggi 27 Novembre 2019 in tv, anticipazioni e ospiti della prima puntata

Ma se questo è il cast più o meno fisso, chi ci sarà invece questa sera per il primo appuntamento stagionale del tanto atteso programma di Piero Chiambretti?

Ad impreziosire la serata di Rete 4 con la loro presenza scenica e non solo, ci saranno degli ospiti davvero elettrizzanti e in qualche modo iconici.

Infatti, nella prima puntata, in studio arriveranno le Gemelle Kessler, mentre Pippo Baudo sarà in collegamento da Roma.

Non ci resta che vedere come andrà avanti l’onda d’urto di questa Repubblica chiambrettiana, e quali divertenti spaccati di vita e di ilarità regalerà al pubblico.

aggiornamento ore 15.39