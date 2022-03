“Da oggi il gas si pagherà in rubli”, Putin passa al contrattacco, replicando così ai ‘paesi ostili’, rei delle dure sanzioni contro il suo paese

Pochi giorni fa ha chiesto ai suoi l’elenco dettagliato di tutti i paesi che hanno comunemente adottato il ricorso alle sanzioni nei confronti della Russia, ed oggi, il presidente Putin, ha ‘presentato il conto’: tutti quei paesi – ‘ostili’ – che acquistano il gas russo, dovranno quanto prima iniziare a pagarlo in rubli.

Putin: “Essere pagati in euro o dollari per quello che esportiamo in Europa e negli Stati Uniti, oggi non ha senso”

Come riporta infatti il sito di Kommersant, il capo del Cremlino ha spiegato che oggi inviare merci russe all’Europa e agli Stati Uniti, per poi essere pagati in euro o dollari, “non ha alcun senso per noi”.

Una notizia che ha subito fatto sentire suoi effetti, tanto è che, dopo giorni di calo record, alla Borsa d Mosca il rublo ha subito recuperato di valore.

Putin poi ‘rassicura’: “la Russia “continuerà a fornire gas in base ai volumi e secondo i principi di tariffazione conclusi nei contratti”

Ad ogni modo ha tenuto a rimarcare ancora Putin, la Russia “continuerà a fornire gas in base ai volumi e secondo i principi di tariffazione conclusi nei contratti”.

Max