Danacol presenta “Ascolta il tuo cuore”, la grande campagna di prevenzione

(Adnkronos) – Danacol di Danone, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, ha presentato la grande campagna di prevenzione dei rischi cardiovascolari intitolata “Ascolta il tuo cuore”, mirata a sensibilizzare gli italiani riguardo l’importanza di sottoporsi a check up periodici per controllare il colesterolo così come gli altri 7 fattori di rischio cardiovascolare. Fabrizio Gavelli, Presidente e AD Danone Italia e Grecia, il Professor Francesco Landi, Direttore UOC Medicina Interna Geriatrica Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Docente di Medicina Interna e Geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma e Jordi Guitart Clermont, Direttore Marketing Danone Italia e Grecia, presentano gli aspetti fondamentali della campagna.