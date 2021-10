Dazn, problema tecnico durante Verona-Lazio: cosa è successo

Problema tecnico di Dazn all’inizio del secondo tempo della sfida tra Verona e Lazio valida per la nona giornata di Serie A. All’inizio della ripresa prima non era possibile ascoltare l’audio e poi non è stato più possibile ascoltare il commento tecnico della gara, ma solo i rumori di fondo. Dazn ha fatto poi comparire la scritta “ci scusiamo per il problema tecnico, stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio”. Al 54′ il problema è stato risolto ed è tornato il commento.

Fonti vicine all’azienda fanno sapere che “si è trattato di un problema di scheda audio fornita da un partner esterno”.