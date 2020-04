De Luca rap con Hi NRG MC conquista i social ‘ricordando’ le norme da rispettare (Video)

Suo malgrado, ma forse un po’ ci ‘gigioneggia’, il governatore campano Vincenzo De Luca si è guadagnato la simpatia e l’humor di migliaia di utenti dei social dove, con rigorosa puntualità, le sue ormai ‘ridondanti’ uscite da sceriffo (nel richiamo al rispetto delle regole imposte dal lockdown), continuano ad accumulate ‘like’, andando poi a ‘colorare’ ‘meme’ ed irresistibili videomontaggi.

Il debutto musicale con ‘Quelli che ben pensano’

Da qualche giorno, non poteva essere altrimenti, il vulcanico governatore è stato ‘sdoganato’ anche nella musica, e quindi posto al centro di un famoso brano, ‘Quelli Che Ben Pensano’, lanciato con successo negli anni ’90 dall’arguto rapper umbro Franky Hi NRG MC, in questo brano coadiuvato da Ice One, Julie P, e Riccardo Sinigallia. Ed ora, anche la gradita dicitura ‘De Luca feat’! Il video, che ha già raccolto, migliaia di like su Youtube, appare sul canale di Dj Stile – Rome Zoo Dj’s

Max