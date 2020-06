Decreto Luglio e Semplificazioni 2020: quanto arrivano, cosa contengono, proroga CIG, aiuti, Comuni Regioni, taglio IVA, a chi spettano

Nel novero delle continue novità e aggiornamenti che fanno riferimento alle misure ed ai provvedimenti messi in campo dal governo per far fronte alla crisi economica e sociale emersa a causa del lockdown scaturito dall’emergenza covid-19, in questi giorni ed ore si sta parlando, con ragionevolezza, sui cosiddetti Decreto Luglio e Decreto Semplificazioni.

Arrivano una dietro l’altra, ultime notizie sia sul decreto Luglio e su quello Semplificazioni in arrivo: cosa prevederebbero? In che modo si incastrano nel progetto di ‘rilancio’ del’economia nazionale?

Decreto Luglio e decreto Semplificazioni: cosa prevede il testo misure e a beneficio di chi

Anche quest’oggi si parla molto di Decreto Luglio 2020, con indicazioni circa il contenuto dei nuovi provvedimenti.

Il decreto Luglio 2020 cosa dovrebbe, dunque, contenere?

In arrivo, come annunciato, un nuovo decreto legge per far fronte alla grave crisi economica dovuta dalla pandemia coronavirus. Il Governo, in particolare Conte ed il ministro dell’Economia Gualtieri, cercano di trovare dei punti comuni all’interno della maggioranza e di superare le distanze per arrivare a ‘dama’.

Tra vertice a Palazzo Chigi e l’incontro tra Conte e i Capi di delegazioni sembrano esser state messe le basi del prossimo decreto Luglio 2020 per sostenere imprese, lavoratori, Comuni e Regioni.

Nel decreto Luglio che come ovvio non ha ancora un testo, ci dovrebbero essere diverse misure tra le quali:

il terzo scostamento di bilancio che dovrebbe essere di circa 10-20 miliardi di euro per prorogare le misure a sostegno di imprese e lavoratori. Gli aiuti però non dovrebbero valere per tutti ma solo per i settori più colpiti dalla pandemia e più in difficoltà economica tra i quali:

settori auto, tempo libero, turismo.

La proroga CIG dovrebbe essere prorogata al 31 dicembre 2020 ma potrebbero esserci incentivi ad alcune imprese che rinunceranno a ricorrere all’ammortizzatore sociale.

Tra le indicazioni che sembrano emergere con molta consistenza intorno alle possibili forme di sostegno che il prossimo Decreto Luglio ci sono anche quelle che riguardano il sostegno a Comuni e Regioni.

La procedura tramite cui questo potrebbe accadere riguarderebbe un maggior deficit per aiutare i Comuni e le Regioni.

Un’altra misura che di fatto dovrebbe prevedere il Decreto Luglio riguardarebbe la proroga fino a dicembre del blocco dei licenziamenti, fissato per ora al 17 agosto. Ad oggi invece resta in dubbio il taglio dell’IVA di cui ha parlato Conte dal momento che Pd e M5s sembrano contrari alla misura.

Resta da seguire invece l’iter del Decreto Semplificazioni che fa capo ad una linea guida volta, per appunto, a diminuire il peso e l’impetto dell’intero ‘humus’ amministrativo-burocratico e procedurale che molto spesso rallenta e ingolfa l’intera macchina operativa del paese.

