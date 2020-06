Fase3, rincari per gli italiani: rischio aumento bollette per coprire detrazione Irpef nel Decreto Rilancio, emendamenti, quali e quanto

Fase3, rincari per gli italiani: rischio aumento bollette per coprire detrazione Irpef...

Non c’è pace, pare, per gli italiani che oltre ad essere alle prese con il peso opprimente della pandemia da Covid-19, e i tanti troppi decessi e casi di positività, stanno nuotando nelle acque paludose di una crisi economica molto pericolosa per gli interi equilibri nazionali.

Non a caso le autorità di governo hanno varato un piano di ripresa economica con il Decreto Rilancio, al cui interno sono presenti diversi bonus, come quello per i baby sitter, o per il fondo perduto, per le auto e le ristrutturazioni, e tanti altri.

Eppure, tra i meandri del Dl Rilancio parrebbero spuntare rincari per consumatori italiani. In particolare modo legate alle bollette. Ovvero, cosa bolle in pentola? Andiamo a vederci chiaro.

Bollette, rischio aumento con il Decreto Rilancio: spuntano emendamenti, ecco di chi

Ci potrebbero dunque essere dei rincari per consumatori italiani a fronte del Decreto Rilancio, e specialmente in riferimento alle bollette? E’ una ipotesi, almeno in base agli ultimi emendamenti presentati.

Il testo del Dl Rilancio nato nell’emergenza coronavirus e si è affiancato al Decreto Cura Italia. Entrambi hanno avuto l’obiettivo di rallentare il crollo economico causato dal covid-19 attravero l’introduzione di provvedimenti a sostegno di imprese e famiglie.

Tuttavia, in base a quanto emerso, nel Decreto Rilancio potrebbero esserci anche spazi per nuovi rincari per i cittadini italiani, che potrebbero tramutarsi in un ipotetico aumento delle bollette di luce e gas.

Bollette in aumento con Dl Rilancio? L’ipotesi

Le polemiche sui possibili rincari sono balzate a fronte alla presentazione di due emendamenti al Dl Rilancio presentati rispettivamente da PD e Movimento 5 Stelle.

Con l’obiettivo di aiutare le persone più in difficoltà e le famiglie colpite duramente coronavirus si sta pensando all’applicazione di una detrazione sull’IRPEF, da finanziare però, a quanto pare, con l’aumento degli oneri di sistema, una voce che tutti noi troviamo sulle proprie fatture di luce e gas.

In altri modi di dirlo, la riduzione dell’aliquota per le persone più bisognose rischia di generare a un aumento delle bollette per tutti.

Naturalmente si tratta di emendamenti, che cadono nel novero dei tanti, numerosi altri indirizzi attorno a cui potrebbero arrivare delle variazioni sul testo originario del DL del governo, e non è detto che, anche alla luce delle tante polemiche che, specie sui social, sono arrivate ed esplose subito, questi andranno a buon fine.

Resta inteso che se i provvedimenti troveranno linfa nel Decreto Rilancio, il rischio è che i consumatori debbano fare i conti con una nuova forma di rincari e con un nuovo, non auspicato aumento delle bollette di luce e gas in una fase già di per sè drammatica come quella attuale.

