Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle imprese, fondo perduto, Tosap, ristoro bollette, bonus affitti, ecobonus

Si è parlato tantissimo come sappiamo in questo fine settimana del cosiddetto Decreto Rilancio. Il governo si è indirizzato, pur con posizioni discordanti su alcuni punti tra le differenti componenti della attuale maggioranza, circa la stesura di un documento quanto più unitario per poter far fronte alla emergenza economica derivata dalla pandemia da coronavirus.

Nelle giornate che hanno preceduto il percorso verso il varo di un disegno unitario, ovviamente si è parlato tantissimo sopratutto di aiuti alle imprese.

Da questo punto di vista l’ex Decreto Aprile, poi slittato a Maggio e ore ricordato col nome di Decreto Rilancio, prevede in particolare alcune importanti misure a sostegno delle imprese. Ecco alcune specifiche nel dettaglio sul tema.

Decreto Rilancio: le misure a sostegno delle imprese

Il decreto Rilancio presenta diverse tra le misure previste per le imprese. In particolare:

Bonus affitti e bonus bollette imprese: il ministro Gualtieri ha dichiarato da giorni un ristoro integrale di tre mesi del costo degli affitti per tutte le imprese che abbiano subito un calo del fatturato. A cui aggiungere un taglio delle bollette, attraverso l’eliminazione degli oneri fissi.

Lo stesso Ministro ha parlato di contributi e incentivi alla capitalizzazione delle imprese più grandi.