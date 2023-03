Denise Pipitone, prelevato Dna da 20enne a Roma. La madre: “Speriamo”

(Adnkronos) – “Non eravamo a conoscenza di tale accertamento”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, la piccola scomparsa a 4 anni il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. Secondo quanto riporta l’esclusiva di Quarto Grado di ieri sera sarebbe stato prelevato il Dna a una 20enne in un campo rom della Capitale. “Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose” conclude la madre sui social.