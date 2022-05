Deposito mobili per traslochi: come funziona?

Quando si deve traslocare uno dei problemi principali riguarda spesso dove collocare i mobili e gli oggetti in attesa di posizionarli nella nuova casa. Infatti, non sempre la casa nuova è subito disponibile, sia per esigenze e vincoli contrattuali, sia per motivi personali o per la necessità di fare dei lavori di ristrutturazione.

Ecco perché, in tutti questi casi, quando non è possibile spostare direttamente mobili e oggetti dalla casa vecchia alla nuova, non resta che trovare un deposito mobili per traslochi, una soluzione flessibile, semplice e alla portata di tutti.

Deposito temporaneo incluso nel servizio di trasloco

Quando si deve effettuare un trasloco è necessario scegliere con cura la ditta a cui affidarsi. Le migliori aziende, oltre al servizio di trasferimento di mobili e oggetti nella nuova destinazione, offrono anche servizi di deposito temporaneo a prezzi e condizioni vantaggiose.

La soluzione migliore per semplificare un trasloco è quella di concordare il tutto, sia il trasferimento degli oggetti che il deposito temporaneo, con l’azienda che si occupa del servizio di logistica e deposito. Ad esempio, la ditta www.traslochiromaeasy.it dispone di un ampio magazzino che mette a disposizione dei suoi clienti controllato da un sistema di videosorveglianza attivo h24. Si tratta di una soluzione pratica e conveniente, dato che consente di usufruire di tariffe scontate per il deposito mobili.

Come funziona un deposito mobili per traslochi

Il servizio di deposito mobili è una soluzione semplice, pratica e flessibile. Infatti, mobili e oggetti vanno posizionati in uno dei depositi messi a disposizione dalle aziende che offrono servizi di storage temporaneo. All’interno di una superficie di ampia metratura, ci sono spazi di varie dimensioni protetti da diversi sistemi di sicurezza.

Il deposito può essere breve o a lungo termine e, alla fine del periodo concordato, i mobili possono essere prelevati per essere trasportati nella nuova casa. Tempi, costi e modalità di deposito variano in base alle condizioni stabilite da ogni azienda.

Il servizio di deposito temporaneo è disponibile sia per privati, sia per aziende che devono depositare mobili, documenti, macchinari e altri oggetti.

È disponibile, inoltre, è il servizio di self storage a domicilio. L’azienda mette a disposizione box di 9 m³ (le cui dimensioni sono 2,30 x 2,00 x 2,30 h mt), da chiudere con un proprio lucchetto e protetti da un sistema di allarme. Una volta riempiti, la ditta che si occupa del trasporto e del deposito provvede a portare il box presso il suo magazzino e consegnarlo a domicilio quando sarà necessario su richiesta del cliente.

Perché scegliere un servizio di deposito temporaneo

Se si hanno mobili e oggetti che non possono ancora essere trasferiti nella nuova casa, capiterà di valutare come opzione il loro deposito in locali come cantine e garage di proprietà se disponibili. Tuttavia, queste soluzioni, se sono decisamente più economiche perché ovviamente sono a costo zero, non sono adatte per conservare gli oggetti.

Infatti, l’umidità che spesso è presente nei garage e soprattutto nelle cantine può danneggiare mobili e oggetti, soprattutto se rimangono depositati qui per un lungo periodo di tempo. Molto spesso, poi, spostare gli oggetti in questi ambienti può non essere facile e richiede comunque l’intervento di personale specializzato.

Inoltre, affidarsi a soluzioni fai da te per il deposito mobili non sempre si rivela essere una scelta adatta perché non si hanno le competenze necessarie per imballare con cura mobili e oggetti.